Auto prende fuoco mentre è in marcia sulla Statale 16: distrutta dalle fiamme

Una Mini Cooper è stata distrutta dalle fiamme sulla Statale 16 alle prime ore del mattino. Il veicolo guidato da un giovane di Pollutri che stava rientrando in paese ha preso fuoco mentre era in marcia; il guidatore ha fatto in tempo a fermarsi e ad allertare i soccorsi.

L'episodio è avvenuto alle 5.30 di stamattina, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo che hanno spento il rogo e i carabinieri della compagnia di Vasto.