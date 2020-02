A San Salvo l’assemblea dei soci dell’Avis

Il 16 febbraio (ore 9.30, sede di via Pascoli, 9), si svolgerà l’assemblea annuale dei soci dell’Avis Comunale di San Salvo. Dopo la relazione del presidente Amleto D’Aloisio e la relazione finanziaria del Tesoriere Antonello Ialacci, si procederà all’approvazione dei bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020.

L’assemblea terminerà con la nomina dei delegati all’assemblea provinciale degli associati in programma il 19 marzo a Casoli. "Un momento importante – dice D'Aloisio – in cui verranno presentati i risultati associativi in termini di donazioni e donatori e verranno messe le basi per le future attività".