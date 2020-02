Futsal Vasto corsaro a Chieti: i biancorossi vincono 4-3

Futsal Vasto corsaro a Chieti nell'anticipo della 20ª giornata del campionato di serie C1. I biancorossi hanno conquistato un prezioso successo per 4-3 in casa dell'Es Chieti consolidando la posizione in classifica nella zona di tranquillità.

I vastesi, in avvio di partita, trovano subito il doppio vantaggio grazie alle reti di Gaspari, al 7', e Di Ghionno, all'8'. Al 12' l'Es Chieti accorcia le distanze ma, un minuto dopo, Mileno realizza il rigore concesso ai vastesi portando il punteggio sul 3-1. I padroni di casa provano a rientrare in partita e, al 20' e al 24', trovano le reti buone per l'aggancio. Si val riposo sul punteggio in perfetta parità.

Nella ripresa la squadra di mister Rossi è chiamata ad una prova di carattere per portare a casa il risultato. Al 10' minuto i vastesi riescono a recuperare palla e scattare in contropiede con Colombaro che finalizza l'azione per il 4-3 biancorosso. La partita sale d'intensità, ci sono tanti falli da una parte e dell'altra. Al 20' la squadra di casa va al tiro libero per il raggiunto bonus di falli ma la conclusione finisce a lato. La difesa vastese si chiude bene con Sputore a fare buona guardia alla sua porta. Al triplice fischio finale gioia biancorossa per un successo che porta altri tre punti in classifica. Sabato prossimo il Futsal Vasto giocherà di nuovo in trasferta e affronterà lo Sport Center a Celano.