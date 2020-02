"Incivili hanno trasformato via Alessandrini in una discarica"

"Sono qui a raccontarvi un nuovo caso di inciviltà in Via Alessandrini, alle spalle delle Poste Centrali". La segnalazione è di M.D.C., lettrice di Zonalocale.

"Questo nuovo anno è iniziato all’insegna del Fridays for future lanciato da Greta Thunberg, con le numerose iniziative prese a cuore dalle scuole locali; ma la cittadinanza che tanto elogia il movimento della giovane Greta e cerca di calcare le sue stesse orme è la stessa che con nonchalance getta rifiuti creando quella che, a tutti gli effetti, è una discarica a cielo aperto in pieno centro abitato?! Allora prima di cercare di stare al passo con il resto del mondo riguardo il problema del clima, cerchiamo di superare quella che è una delle problematiche ancora troppo radicate nella cittadinanza: l'inciviltà, e solo allora, forse, riusciremo a capire realmente cosa vuol dire e come affrontare il problema dell’inquinamento globale".