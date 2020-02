Per i giovani vastesi del tiro a segno brillante avvio di stagione agonistica

È iniziata con la prima gara regionale federale la stagione agonistica del tiro a segno. E, anche quest'anno, è nutrita la rappresentanza dei ragazzi vastesi, allievi di Giulio Di Tullio all'Air Shooting Club Vasto, che partecipano ai campionati nelle diverse categorie di pistola e carabina tesserati per il TSN Pescara. In 20 sono scesi in gara nel poligono del capoluogo adriatico, ottenendo brillanti risultati. Nella gara pescarese sugli scudi Giada Novelli che, nella categoria allievi, è attualmente in testa ala classifica nazionale.

La novità di questa stagione agonistica è il 1° Torneo Abruzzo Giovani 2020. Si tratta di una manifestazione che coinvolgerà tutti i giovani tiratori delle sezioni abruzzessi.

La competizione, organizzata dall'Air Shooting Club Vasto con il coordinamento del presidente Giulio Di Tullio, si svolgerà nel poligono di Pescara, fiore all'occhiello degli impianti di tiro a segno in Abruzzo. Si articolerà in 4 prove che inizieranno il 23 febbraio e si concluderanno il 17 maggio. "È una nuova competizione - spiega Di Tullio - che abbiamo ideato per dare ancora più possibilità ai giovani di mettersi alla prova in gara". Il movimento giovanile del tiro a segno sta crescendo, trainato dal gruppo dei ragazzi vastesi che continuano ad ottenere importanti risultati a livello regionale e nazionale, facendo ben sperare per il futuro di questa disciplina.