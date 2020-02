La ’lezione’ di Jack Sintini: "Bisogna far tesoro delle persone che incontriamo nella vita"

È stato Jack Sintini l'ospite d'onore dell'assemblea di Confindustria Chieti Pescara ospitata oggi nella Pinacoteca di palazzo d'Avalos. L'ex pallavolista, che ha conquistato 18 titoli nella sua carriera, nel suo percorso sportivo ha dovuto affrontare un avversario ben più ostico di quelli incontrati sui campi di tutto il mondo: il cancro. Oggi ha raccontato la sua esperienza e come, supportato dai familiari, ha vinto questa battaglia tornando in campo e, a due anni dalla malattia, vincendo da protagonista lo scudetto con Trento. Da quei momenti di sofferenza è nata anche una fondazione, che porta il suo nome, che sostiene la ricerca.



Sintini, finita la carriera agonistica, ha intrapreso un percorso lavorativo in Randstad e oggi trasmette nel lavoro quotidiano tutto ciò che ha appreso durante la sua vita da atleta di alto livello.

E tanti sono i messaggi che si intrecciano tra la vita di "prima" - da atleta - con quella di "oggi", da responsabile del settore Randstad Sport.