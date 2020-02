La giuria tecnica al lavoro per l’ottava edizione del Premio Artese Città di San Salvo

La giuria tecnica del Premio letterario “Raffaele Artese – Città di San Salvo” sta lavorando nella valutazione dei libri partecipanti all’ottava edizione organizzata dal Lions Club di San Salvo e dal Comune di San Salvo. La giuria, coordinata dal presidente del Premio Maria Travaglini, ha iniziato a valutare i primi romanzi in assoluta autonomia di giudizio, attraverso criteri di lingua e stile, originalità, contenuto e valutazione d’insieme.

"Sono sempre più convinta della qualità del progetto che ha portato nel 2013 a dar vita, assieme al prezioso e insostituibile contributo del Lions Club di San Salvo al premio Raffaele Artese Città di San Salvo" dice il sindaco Tiziana Magnacca. "Edizione dopo edizione il Premio è cresciuto per qualità e per numero dei partecipanti".

Scadranno il prossimo 15 marzo i termini per la presentazione dei lavori la cui partecipazione è riservata ai narratori esordienti. I premi sono assegnati dalla giuria tecnica stilando una graduatoria degli autori, al loro romanzo d’esordio, che sarà anche giudicato da una giuria popolare.

"Ringrazio la giuria tecnica per l’encomiabile e prezioso lavoro che, in maniera del tutto volontaria, sta effettuando per un’edizione che parte sotto i migliori auspici in forza dei risultati degli anni precedenti", commenta l’assessore alla Cultura e presidente del Premio Artese, Maria Travaglini

Il Comitato direttivo del premio letterario “Raffaele Artese - Città di San Salvo” è formato da Maria Travaglini (presidente), Virginio Di Pierro (vice presidente) Francesca Torricella e Marianna Della Penna (segretari), Antonio Cocozzella (tesoriere), Romina Palombo (responsabile della comunicazione), Giovanni Artese, Francesco Morasca e Corrado Zara.

La giuria tecnica, coordinata dal presidente del Premio, è composta da Silvana Marcucci, Laura D’Angelo, Romolo Chiancone, Davide Carulli, Antonella Spadaccini, Miriam Salladini e Rosaura Biagelli.