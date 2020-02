A Casalbordino arriva la "Casetta dell’acqua". L’inaugurazione sabato 15 febbraio

Sarà inaugurata a Casalbordino, sabato 15 febbraio la "Casetta dell’acqua", innovativo sistema di erogazione dell’acqua, che, come spiega l’amministrazione in una nota, "esce dai canoni della distribuzione tradizionale delle multinazionali alimentari, per essere più vicino ai consumatori, all’ambiente e agli aspetti sociali di un elemento vitale come l’acqua".

L’impianto, installato in un’area aperta al pubblico, consentirà l’acquisto di acqua potabile refrigerata. "Il servizio mira a sostituire il consumo di acqua in bottiglia con risparmio sulle spese di trasporto e costi per i consumatori finali. Crediamo nell’eco-sostenibilità e l’amministrazione comunale intende dare, con questo servizio, un aiuto concreto al pianeta", sottolinea il sindaco Filippo Marinucci, che invita la cittadinanza a partecipare.

All’inaugurazione, che si terrà nella zona del mercato coperto di via De Gasperi alle ore 11.00, parteciperanno il sindaco Filippo Marinucci, l’assessore ai servizi pubblici Paola Basile e le autorità civili e militari.