"Domeniche d’autore": il 15 marzo a Cupello, primo appuntamento della rassegna

Saranno Marcello Veneziani e il suo libro Dispera bene. Manuale di consolazione e resistenza al declino, edito da Marsilio, ad inaugurare, il 15 marzo, l’iniziativa del comune di Cupello "domeniche d’autore".

La rassegna, guidata dall’amministrazione comunale e dal sindaco Graziana Di Florio, vuole essere, come spiegano gli organizzatori, "un invito alla riflessione non frettolosa, alla meditazione profonda, facendosi accompagnare da chi riflette, medita e scrive quotidianamente. Non a caso è stata scelta la domenica. Ognuno potrà fermare la propria corsa feriale e partecipare, anche attivamente, alla riflessione". Di volta in volta un "a tu per tu" con autori importanti che, con i loro libri e i loro pensieri, lasciano un segno nel panorama culturale italiano.

Il primo appuntamento il 15 marzo, alle ore 19.00, nella sala multimediale del Comune. Ospite dell’evento anche l’autore Davide D’Alessandro, che dialogherà con Veneziani.