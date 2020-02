Taglio degli stipendi, l’appello di Menna: "La Regione sblocchi i fondi il prima possibile"

La Regione sblocchi i fondi destinati alla Fondazione Mileno dando serenità ai lavoratori. È l'appello che il sindaco di Vasto, Francesco Menna, rivolge ai vertici della sanità regionale dopo l'annuncio del dimezzamento degli stipendi ai circa 300 lavoratori dei centri di riabilitazione del gruppo che ha sede a Vasto Marina.

In una nota il primo cittadino esprime "massima solidarietà ai dipendenti della Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto Marina cui è stata comunicata la riduzione dello stipendio. Decisione causata dalla non sottoscrizione dei contratti con le aziende private e dalla mancata determinazione del budget da parte della Regione Abruzzo, previsto per l’annualità 2020".

“Un fatto gravissimo - dice Menna - mai accaduto prima, per una struttura che rappresenta il fiore all’occhiello per l’Abruzzo ed il vicino Molise e non solo, che pregiudica la serenità dei dipendenti. Comprendo perfettamente il loro stato d’animo e quello delle loro famiglie. Farò quanto in mio potere per chiedere alla Regione Abruzzo nel più breve tempo possibile l’erogazione totale dei compensi dovuti ai lavoratori e i chiarimenti su questa vicenda”.