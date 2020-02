Quarto Piano: a San Valentino spettacolo per sostenere l’associazione La Conchiglia

Un giorno speciale quello di San Valentino per chi ama, ed in questo caso per chi ama la Vita e la Solidarietà nel migliorare il percorso delle malattie oncologiche. Uno spettacolo fuori le righe ed alternativo che vuole dare importanza ad ogni forma di arte. Un viaggio insieme ad un medico che, cullato dalle note di un pianoforte e di un violino, si interroga su come aiutare i suoi pazienti fuori da ogni convenzione possibile.

Quarto Piano è uno spettacolo organizzato da La Conchiglia e vuole essere un tributo nel ringraziare il Servizio Sanitario che opera per garantire ogni cura possibile della malattia in un accompagnamento professionale ed amorevole del paziente. Quarto Piano nasce dall'idea di Luca Raimondi, musicista e musicoterapeuta nei day hospital Oncologici di Vasto e Lanciano come volontario de La Conchiglia,con la regia accurata di Luigi Cilli e la collaborazione attiva dell'attrice Stefania Pascali. Lo spettacolo vedrà l'esecuzione di brani musicali al pianoforte e al violino da parte dei maestri Michele Taraborrelli ed Anton Bianco, nonchè la partecipazione dei ballerini di tango argentino Ilaria Napoleone e Paolo Viaggi.



L'appuntamento è per venerdì 14 febbraio alle 18 al Teatro Rossetti.

Il ricavato della vendita dei biglietti (prezzo del biglietto di 10 euro) sarà devoluto a La Conchiglia per le attività a sostegno dei malati oncologici e loro familiari e potranno essere acquistati presso:

- Farmacia Savelli in Via Giulia a Vasto,

- day hospital Oncologico nell'Ospedale S.Pio di Vasto

- prenotandosi ai numeri telefonici: 3517700905 e 3331528408.