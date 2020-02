In Calabria doppio pareggio per le ragazze del Tennistavolo Vasto

Doppio pareggio per le ragazze dell'Afor Tennistavolo Vasto nel penultimo concentramento stagionale del girone H di serie B. A Reggio Calabria la squadra formata da Margherita Cerritelli, Marzia Comparelli e Giulia Ciferni ha esordito contro il Casamassima Ennio Cristofaro. "L’incontro parte da subito in salita con le due sconfitte patite da Margherita Cerritelli e Marzia Comparelli sconfitte rispettivamente da Celeste Leogrande (3-1) e dalla componente della nazionale giovanile Sofia Minurri (3-0). Tocca a Ciferni rigirare le sorti dell’incontro con Marina Misceo contro la quale fatica non poco riuscendo ad avere la meglio solo al 5° set. ll 4° incontro che vede la Cerritelli alle prese con la Minurri dà ragione all’atleta vastese che con un 3 a 1 riporta l’incontro in perfetta parità. Il 5° e 6° incontro vedono opposte prima Giulia Ciferni alla capitana pugliese Leogrande che riesce ad avere la meglio sull’abruzzese con un netto 3 a 1 e successivamente lo scontro clou tra le rispettive numero tre delle due rappresentative: Marzia Comparelli e Marina Misceo". La giocatrice vastese, con grande lucidità, ha chiuso nettamente l'incontro con un successo per 3-0 che è valso il pareggio nella sfida con la squadra pugliese, fondamentale per poter continuare il cammino verso i playoff.

Importante anche il secondo incontro con l'Eureka Roma, anche lei in corsa per un piazzamento al vertice della classifica. "I primi 5 incontri con vittorie alterne portano in vantaggio la formazione vastese che, con il 3 a 2, affida al sesto scontro la possibilità di portare a casa addirittura la vittoria per la quale si affrontano la Comparelli e Chiara Conidi entrata in sostituzione di Sara Varveri che nell’andata aveva patito la condizione della pongista nostrana. Miglior sorte tocca alla Conidi che, non senza fatica, strappa una sudata vittoria al 5° set di una combattutissima partita che alla fine determina un ulteriore pareggio ed un pari merito delle due compagini al secondo posto della classifica generale".

La classifica ora vede Casamassima al comando con, a distanza di due punti, Roma e TT Vasto. Nell'ultimo e decisivo concentramento che si giocherà il prossimo 19 aprile a Casamassima, le ragazze abruzzesi avranno affrontare Molfetta e Reggio Calabria, formazioni che si trovano agli ultimi due posti della classifica. Un doppio successo permetterebbe alle pongiste abruzzesi di blindare la posizione in classifica guardando poi alle sfide delle concorrenti dirette per capire come andrà a delinearsi la griglia playoff.

I sostenitori del TT Vasto stanno già organizzando un autobus per sostenere le ragazze nell'ultimo concentramento di campionato a Casamassima. Per prenotazioni rivolgersi al numero telefonico 3342466395.