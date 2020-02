Al Palizzi di Vasto il premio per la finanza etica dedicato agli studenti

È stato presentato il 10 febbraio il 1° Premio Palizzi per la finanza etica, "istituto con lo scopo di stimolare l’interesse dei ragazzi verso le più attuali tematiche sociali, al fine di sollecitare i giovanissimi e le famiglie alla partecipazione attiva in un processo creativo di interpretazione, rielaborazione e riflessione su questi temi". Il premio, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, è promosso dall'Itset Palizzi di Vasto.

"L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta dei valori della solidarietà, della cultura, dei diritti umani e dell’ambiente e far loro esprimere singolarmente o nella comunità scolastica un’idea di futuro costruito su valori positivi". Al centro dell'attenzione ci sarà la finanza etica che riguarda iniziative in tema di ambiente, sviluppo sostenibile, servizi sociali, cultura e cooperazione internazionale.

Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo, realizzando lavori con diverse modalità: Creazione di App; Realizzazione di siti web; Elaborati audio/video; Presentazioni su pagine facebook e instagram; Spot multimediali. Ci sarà tempo fino al 30 aprile per la consegna degli elaborati.

Il bando di concorso - CLICCA QUI