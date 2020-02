Gli studenti dell’Agrario di Scerni alle prese con la distillazione degli oli essenziali

Si chiama "Officinal Plants" ed è il progetto portato a termine dagli alunni delle classi 4° (4B e 5B) dell'Istituto Agrario di Scerni.

"Quello delle piante officinali – spiegano dalla scuola – è un settore in espansione e all’Istituto Agrario di Scerni le piante aromatiche si coltivano oltre a studiarne la storia, le proprietà, i metodi di estrazione e i campi di applicazione. L’unità di apprendimento in lingua inglese dal titolo Officinal Plants si è articolata in una parte teorica e in una parte pratica grazie al giardino delle officinali recentemente inaugurato nell’istituto e all’attività di distillazione degli oli essenziali svolta nel laboratorio di chimica. Il percorso di apprendimento si è concluso con un momento di confronto e condivisione tra gli alunni e i docenti coinvolti con l’esposizione dei cartelloni realizzati in classe".