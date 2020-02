Garanzia Giovani, con Comma srl acquisisci le competenze richieste dalle imprese del territorio

Programmatore informatico, social media manager, segretario di studio professionale, assistente di doposcuola, addetto alle operazioni di magazzino. Sono le figure professionali richieste dalle aziende del Vastese.

Far incontrare le esigenze delle imprese e le necessità dei giovani che cercano lavoro: questo l'obiettivo dei corsi di formazione organizzati da Comma srl, soggetto attuatore di Garanzia Giovani, l'iniziativa a favore dell’occupazione giovanile che l'Unione Europea realizza in collaborazione con Anpal Servizi (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) e Regione Abruzzo.

Anche in un periodo di crisi economica, come quello che stiamo vivendo, non mancano le opportunità di lavoro. Lo ha verificato Comma srl consultando le aziende del territorio per conoscere il loro fabbisogno di personale. In base ai risultati della ricerca, Comma sta proponendo sul territorio corsi altamente professionalizzanti rivolti a tutti i ragazzi residenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non studiano, né lavorano.

Comma srl, dal 2018 certificata per la qualità Iso 9001: 2015, garantisce a persone motivate che vogliono accrescere le proprie competenze lavorative corsi di formazione tenuti da insegnanti professionisti con almeno cinque anni di esperienza. I docenti che terranno i corsi hanno tutti un’elevata professionalità ed esperienza nella docenza e nell’attività professionale. Attraverso lezioni interattive e attività laboratoriali sapranno far acquisire ai partecipanti conoscenze e abilità prontamente spendibili sul mercato del lavoro.

"Per un ragazzo in possesso dei necessari requisiti, Garanzia Giovani è una delle poche finestre valide per la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro", spiega Antonella Valentini, referente Comma srl per la misura Garanzia Giovani. "Questo non vuol dire garantire l’assunzione, ma creare un ponte col mondo del lavoro, un'opportunità che va sfruttata. Abbiamo individuato i profili professionali utili dopo un lavoro di ricerca tra le aziende del territorio".

Un'indagine da cui emerge un dato interessante: le opportunità di lavoro ci sono, ma non sono poche le imprese che incontrano difficoltà nel reperire personale preparato nei profili professionali di cui hanno bisogno. È il caso di Studioware sas: fondata nel 2005, da sempre orientata all’innovazione, impegnata nella digitalizzazione dei processi aziendali. Studioware, che ha sede a Vasto, in via Giulio Cesare, cerca un analista programmatore: un'opportunità di lavoro retribuita con un iniziale stipendio mensile netto di 1600 euro.

Studioware è tra le società che operano in sinergia con Comma srl per raggiungere un doppio obiettivo: soddisfare le esigenze delle imprese e venire incontro alle necessità dei ragazzi che si avvicinano al mondo del lavoro.

Le iscrizioni ai corsi, organizzati da Comma srl nell'ambito di Garanzia Giovani e finanziati dalla Regione Abruzzo attraverso fondi europei, sono aperte fino ad esaurimento disponibilità con classi di massimo 15 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni, si può telefonare allo 0873.378499, inviare una mail all'indirizzo servizi@commasrl.com o richiedere un appuntamento tramite la pagina Facebook Comma srl. Dal link http://commasrl.bookingeventi.com/events/eventdetail/242 è possibile effettuare l’iscrizione online per gli interessati a corsi gratuiti e inserimento lavorativo.

"Vogliamo creare - spiega Chiara Valentini, Direttore dell'Organismo di formazione Comma Srl - una banca dati di qualità e dedicarci ai giovani, che per noi non sono numeri, ma persone da seguire, passo dopo passo, nel cammino di formazione professionale".