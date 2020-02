Gaia Smargiassi protagonista nel doppio successo del Norbello in Sicilia

Gaia Smargiassi è stata grande protagonista nel penultimo concentramento della stagione della serie A2 di tennistavolo. La pongista vastese ha contribuito in maniera decisiva al doppio successo ottenuto dal suo Tennistavolo Norbello contro Acsi Pisa e Muravera consolidando così il primato nel girone C.

A Spadafora, in Sicilia, le norbelline hanno conquistato quattro punti in classifica rafforzando il primato con tre punti di vantaggio sulle Alfiere di Romagna 1. La prima sfida contro Pisa non era partita nel migliore dei modi con le sarde sotto 2-1. Smargiassi, dopo aver vinto l'incontro contro Aurora Soriga per il momentaneo 1-1, ha inflitto alla Markova la seconda sconfitta stagionale dando così alle sue compagne Marialucia Di Meo e Ana Brzan la possibilità di chiudere il match sul 4-2. Più semplice il compito con il Muravera, battuto 4-1. La 16enne vastese ha iniziato battendo nettamente Sara Congiu e poi ha conquistato un successo per 3-2 contro Sara Piras.

"Mi sento di dirci brave, perché non era facile - ha commentato il capitano Marialucia Di Meo -. Spero che Ana riesca presto a ritrovare una condizione fisica che le permetta di esprimersi ai suoi livelli. Oggi ha fatto un sacrificio enorme. Gaia sta trovando sempre più continuità, mostrando davvero le sue enormi qualità".

Il 19 aprile si torna a giocare a Pisa per l'ultimo concentramento della stagione regolare. Il Norbello, già qualificato ai playoff, con un pareggio contro le dirette inseguitrici romagnole si garantirebbe il primo posto nel girone C così da avere un cammino potenzialmente più semplice nelle sfide-promozione.