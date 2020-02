"Non ho votato Baccalà, le priorità sono altre. Fare un programma di fine mandato per rivincere"

Accelerare. Stilare un programma di fine mandato, "quattro-cinque obiettivi da raggiungere di qui al 2021". Simone Lembo spiega perché non ha votato per Elio Baccalà, eletto stamattina presidente del Consiglio comunale di Vasto dopo le dimissioni di Mauro Del Piano.

Tre voti in meno. Dall'urna sono scaturiti 12 voti per Baccalà su 15 consiglieri di maggioranza presenti. Lembo non può essere considerato un franco tiratore, perché è lui stesso a rendere pubblica la sua scelta contraria alle indicazioni del gruppo del Pdi quando ormai il voto è già chiuso e si sta discutendo di altro:

Poi spiega a Zonalocale: "Elio lo sapeva, glielo avevo già comunicato. È la persona giusta per svolgere il ruolo di presidente del Consiglio comunale. La questione è un'altra: a un anno e pochi mesi dalla fine del quinquennio, la priorità non è cambiare il presidente, ma fissare gli obiettivi di qui alla conclusione del mandato. Non pensare alle postazioni, ma fare un programma di fine mandato individuando gli obiettivi da raggiungere da qui alla fine del quinquennio. Dobbiamo applicare gli strumenti urbanistici riguardo a Sito d'interesse comunitario, Piano spiaggia, trabocchi, ma anche completare l'isola ecologica con annesso centro del riuso, accelerare sul bando per i campi sportivi del Parco Muro delle Lame e la pista di atletica. Inoltre, lavorare sulla programmazione turistica, dal Siren Festival allo sviluppo della Costa dei Trabocchi e della Via Verce. Infine, lavorare su una coalizione che possa confermare Francesco Menna a sindaco".