Rifiuti abbandonati a Montazzoli, Campitelli replica a Smargiassi e Taglieri:"Competenza del Comune"

Competenza del Comune e non della Regione, ergo critiche da rivolgere al sindaco di Montazzoli e non all'assessore all'Ambiente dell'Abruzzo.

Nicola Campitelli replica così ai consiglieri d'opposizione del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri e Pietro Smargiassi, riguardo la "cascata di rifiuti" di Montazzoli [LEGGI]. L'esponente regionale richiama i due invitandoli a "studiare le norme del Testo Unico Ambiente, D.lgs. n.152/2006 e della Costituzione. Taglieri e Smargiassi prima di puntare il dito dovrebbero conoscere la differenza tra le fattispecie di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti e quella di discarica ex art.192 TUA, d.Lgs. n.36/2003". "Se la loro azione politica fosse accompagnata da una preventiva conoscenza dei fatti – aggiunge Campitelli – e della normativa vigente in materia, le osservazioni e le critiche, ancorché legittime, avrebbero dovuto avere come destinatario il Comune di Montazzoli e non la Regione".

Poi, Campitelli chiama in causa il primo cittadino di Montazzoli Felice Novello: "L'unico soggetto legittimamente titolato ai sensi dell'art. 193, co. 3 TUA e dell'art. 50, dlgs 267/2000, è esclusivamente il sindaco, poiché investito di un'autonoma potestà amministrativa extra ordinem che gli consente e lo obbliga immediatamente a fronteggiare eccezionali e urgenti situazioni di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, proprio come nel caso in esame. Polemizzare con la giunta regionale conferma la volotà pretestuosa di attaccare il lavoro della giunta regionale".

"Il mio assessorato, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e nei limiti delle competenze che la legge riconosce all'esecutivo regionale, provvede costantemente e con puntualità estrema a monitorare tutte le situazioni critiche sull'intero territorio. La Regione è disponibile a costruire il percorso più adeguato al fine di giungere alla risoluzione dei problemi, così come ho provveduto a fare tempestivamente con il sindaco del Comune di Montazzoli. Auspico che i consiglieri del Movimento 5 Stelle possano fare lo stesso sollecitando il ministro alll'ambiente per sbloccare nel più breve tempo possibile i fondi necessari per risolvere le problematiche come quelle del Comune di Montazzoli".