Futsal Vasto, nelle sfide del weekend sorride l’under 17

Cinque sfide, tra il 6 e il 9 febbraio, per le formazioni del Futsal Vasto che, tra prima squadra e settore giovanile, sono state impegnate sui campi di Abruzzo e Molise.



Campionato nazionale under 19 | Futsal Vasto – Pescara C5 4-3

Nella 18ª giornata del campionato under 19 nazionale i biancorossi di mister Giacomucci conquistano una preziosa vittoria contro i pari età del Pescara C5. Nel primo tempo le due squadre si equivalgono con due reti per parte – per i vastesi va a segno Della Morte -. Nella ripresa c’è prima il gol ospite e poi il pareggio di Marino. Il Pescara resta in inferiorità ma i padroni di casa non ne approfittano. A decidere le sorti dell’incontro è il gol di Falorio a 2 minuti dalla fine per il 4-3 che porta 3 punti al Futsal Vasto.

Serie C1 | Futsal Vasto – Antonio Padovani 6-9

Sconfitta casalinga per il Futsal Vasto nella sfida con l’Antonio Padovani. Dopo il vantaggio firmato da Mileno sono gli ospiti a fare la partita e salire fino all’1-7. A quel punto i biancorossi si scuotono e tentano di risalire la china arrivando, con i 3 gol di Mileno e le reti di Colombaro e Falorio, fino al -1. L’Antonio Padovani la chiude però segnando altri due gol per il definitivo 9-6 a suo favore. La squadra di mister Rossi tornerà in campo venerdì sera in casa dell’Es Chieti.

Campionato under 17 | Castiglione Valfino – Futsal Vasto 3-7

Goleada in trasferta per i ragazzi di mister Porfirio che riescono ad imporsi nettamente nonostante una partita giocata sotto ritmo. Nel primo tempo i biancorossi vanno avanti sul 4-3. Nella ripresa segnano solo i vastesi che incrementano il punteggio fino al 7-3. A referto le doppiette di Notarangelo e D’Annunzio e i gol di Peluzzo, Coppola e Di Donato.

Campionato nazionale under 19 | Cus Molise – Futsal Vasto 4-2

Sconfitta in trasferta nella 19ª giornata per i giovani biancorossi che, a Campobasso, non riescono ad ottenere un risultato positivo nonostante la buona prova messa in campo. Nel primo tempo i molisani vanno avanti con il minimo scarto. Nella ripresa la sfida si accende ma i gol di Laccetti e Romano non bastano per raggiungere il Cus che vince 4-2.

Campionato under 15 | Futsal Vasto – Es Chieti 3-4

In una partita equilibrata e con tante occasioni da gol i ragazzi di mister Trapani vengono sconfitti di misura dall’Es Chieti. A segno per i biancorossi Maranca, Brettone e Tarantini.