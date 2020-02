Il Casalbordino ricaccia indietro l’Ovidiana Sulmona, pari San Salvo

Un punto a testa, vantaggio che resta a +11 e storica promozione in Eccellenza che sembra più vicina. Il big match della 25ª giornata del campionato di Promozione, Ovidiana Sulmona - Casalbordino, si chiude sul 2 a 2 e lascia la situazione immutata.

I giallorossi di mister Borrelli vanno sotto al 20'pt: Aquino trasforma il calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un fallo di Pifano. Bisogna attendere un altro 20° minuto, quello del secondo tempo, per arrivare al pareggio: Ligocki sfrutta al meglio un lancio di Gagliano e segna l'1 a 1.

A cinque minuti dalla fine, la rete che sembra portare i tre punti nelle casse dei padroni di casa: Bianchi segna il 2 a 1 per i sulmonesi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Altro corner, stavolta per il Casalbordino, e Fieroni al 92'st sigla il definitivo 2 a 2 che vale come una vittoria.

Pareggia anche il San Salvo dentro casa. Vasiu porta in vantaggio i biancazzurri contro il Raiano on un bel tiro. Al 50'st il definitivo pareggio degli ospiti con Amedoro che non spreca il calcio di rigore.

LA 25ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Casolana 0-1

Bucchianico - Ortona 0-3

Elicese - Villa 0-1

Fossacesia - Silvi 3-2

Miglianico - Val Di Sangro 1-1

Ovidiana Sulmona - Casalbordino 2-2

San Giovanni Teatino - ScafaPassoCordone 1-0

San Salvo - Raiano 1-1

Virtus Ortona - Fater Angelini Abruzzo 5-1

LA CLASSIFICA

Casalbordino 61

Ovidiana Sulmona 50

Villa 48

ScafaPassoCordone 40

Ortona 40

Elicese 37

San Salvo (-3) 37

Silvi 36

Miglianico 36

Fossacesia 35

Val di Sangro 34

Fater Angelini Abruzzo 29

Casolana 28

Raiano 25

San Giovanni Teatino 23

Virtus Ortona 21

Bucchianico 19

Athletic Lanciano 10