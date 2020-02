Dimissioni Lapenna, il Pd: "Porta aperta a tutti, a disposizione della coalizione con Menna sindaco"

"Nel Pd di Vasto che si avvia al congresso ci sarà spazio per tutti". Ad assicurarlo, dopo le dimissioni di Luciano Lapenna [LEGGI], sono il segretario regionale Michele Fina e quello provinciale Gianni Cordisco.

In una nota i due segretari ringraziano Lapenna (e il direttivo uscente) per il lavoro svolto, "Grazie Luciano: il partito ti ha dato tante occasioni ma tu hai donato sempre la tua esperienza", e indicano quale saranno i prossimi passi de Pd locale: "Stiamo già dialogando con con Francesco Menna, con Fabio Giangiacomo, Marco Marra, Anna Bosco, Lina Marchesani, Simone Lembo, con Silvio Paolucci e tanti altri per definire il percorso e la persona che assumerà il ruolo di guida del partito fino al congresso per l’elezione del segretario. Un cammino aperto ai cittadini, agli iscritti e ai simpatizzanti e anche al consigliere Lapenna che sicuramente darà una mano data la sua grande e proficua esperienza politica e amministrativa. Ci sarà spazio per tutti: rinnovamento ed esperienza. Apriremo il tesseramento straordinario e faremo assemblee pubbliche per scegliere il cammino e la guida dell’unica forza democratica e non padronale della città".

Il nuovo segretario avrà il delicato ruolo di avviare il partito alle Amministrative del 2021: "Il Pd si apre e insieme ci mettiamo a disposizione della grande coalizione di centrosinistra per le elezioni amministrative del 2021 con Francesco Menna sindaco".