Auto incendiata, Pd: "Gesto vile ai danni di Mastrangelo. Rispondiamo con la legalità"

"Vile". Così il Partito democratico definisce l'incendio che ieri sera a Vasto ha distrutto l'auto del dirigente comunale Luca Mastrangelo [LEGGI].

"Il gruppo consiliare del Pd - si legge in una nota del capogruppo, Marco Marra - esprime solidarietà al dirigente del Comune Luca Mastrangelo e alla sua famiglia, che questa notte ha subito un grave atto di vandalismo. Aspetteremo che le indagini facciano il loro corso e che i responsabili siano individuati quanto prima, ma non vogliamo sottovalutare l’accaduto. Condanniamo con forza qualsiasi atto vile che mina la serenità dei nostri concittadini. Davanti al linguaggio della violenza e della minaccia, risponderemo in tutte le sedi con il linguaggio della legalità e della solidarietà".