"Emergenza cinghiali dentro e fuori delle aree protette": il 18 febbraio incontro-dibattito sul tema

L’associazione Terre di Punta Aderci, in collaborazione con il Comune di Vasto, ha organizzato un incontro con le istituzioni dal titolo "Emergenza cinghiali. Dentro e fuori delle aree protette". L’evento darà l'opportunità di discutere la gestione del problema anche all’interno delle aree protette, dove non è consentito abbattere gli ungulati ma solo catturarli utilizzando apposite gabbie, soluzione che, secondo gli agricoltori i cui terreni si trovano in tali zone, non è adeguata.

Il dibattito, nel corso del quale interverranno il dottor Giuseppe Torzi, direttore IAPZ della ASL Lanciano-Vasto-Chieti ed Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione Abruzzo e assessore regionale all’Agricoltura, sarà moderato dall’avvocato Anna Roselli.

Parteciperanno il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e il presidente dell’associazione Terre di Punta Aderci, Michele Bosco.

L’evento si terrà martedì 18 febbraio alle ore 17:30 a Vasto, nella sala conferenze delle Edizioni didattiche Gulliver di via Incoronata.