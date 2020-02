Vasto, a fuoco l’auto di un dirigente del Comune. Menna: "Gesto grave contro un uomo onesto"

L'auto di un dirigente comunale è andata a fuoco stasera a Vasto.

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 22 in via dei Conti Ricci, nelle vicinanze dell'incrocio con via Madonna dell'Asilo.

La vettura, una Kia del 2019, in quel momento era parcheggiata sotto casa. Residenti della zona raccontano di aver sentito uno scoppio e visto una fiammata. La caserma dei pompieri si trova a poche decine di metri dal luogo dell'incendio. Una squadra è uscita prontamente dal Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e, nel giro di una manciata di minuti, ha spento il rogo scongiurandone la propagazione, ma non è riuscita a evitare che l'auto andasse distrutta.

Sul posto i carabinieri col capitano Luca D'Ambrosio, responsabile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di piazza Dalla Chiesa. La videosorveglianza della zona potrebbe aver registrato immagini utili alle indagini.

È forte il sospetto che sia stato un gesto doloso. È molto probabile, secondo il sindaco, Francesco Menna: "Un episodio grave. Grande solidarietà al dirigente e alla famiglia. Un uomo onesto, esemplare nel lavoro. Purtroppo sono episodi legati a non si sa cosa, che dobbiamo impegnarci a reprimere insieme alle forze dell'ordine".

In aggiornamento