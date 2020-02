Prospero vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia, soddisfazione dagli amministratori locali

Gli amministratori del Vastese in quota Fratelli d'Italia esprimono soddisfazione per la nomina vicepresidente provinciale del partito di Francesco Prospero: "Accogliamo con favore la nomina. L’impegno di Francesco Prospero con Fratelli d’Italia è cominciato con le scorse elezioni regionali ed è cresciuto sempre di più, dimostrando, così come abbiamo sempre sostenuto, che la sua adesione non fosse meramente elettorale, ma ideale, ad un partito e ad una comunità che ha sempre fatto della classe dirigente del territorio il proprio punto di forza. Il suo lavoro, in questo anno, oltre che nel consiglio comunale di Vasto, nell’ascolto dei territori, che ha determinato anche l’adesione di diversi amministratori, viene oggi riconosciuto con una nomina che da una parte sicuramente lo inorgoglisce, dall’altra gli consegna un onere che è quello di profondere un impegno sempre maggiore sulla realtà del Vastese che è tanto ampia quanto complessa, affiancando il presidente provinciale Antonio Tavani e il regionale Etelwardo Sigismondi".

La nota porta la firma di Vincenzo Suriani (capogruppo in consiglio comunale di Vasto), Pierdomenico Tiberio e Carla Zinni (rispettivamente consigliere provinciale e assessore di Casalbordino), Filippo D’Angelo (presidente del consiglio comunale di Cupello), Catia Di Fabio e Mariangela Frani (rispettivamente sindaco e consigliere comunale di Monteodorisio), Antonio Di Martino (assessore Comune di Pollutri), Agostino Di Santo (consigliere comunale di Liscia) e il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Vasto, Marco di Michele Marisi.