Il Team Audax con Melito e Giannone alla randonnée dei Cavalieri e dei monti Aurunci

È ripartita la stagione delle randonnée per il Team Audax Vasto. Ad inizio anno il segretario e il presidente del team vastese hanno preso parte alla prima Rando BeFano, organizzata dalla società ciclistica Fanese del presidente Giuseppe Leone. Hanno affrontato un percorso di 200 km. con 1900 metri di dislivello.

Lo scorso fine settimana hanno affrontato la randonnée dei Cavalieri e dei Monti Aurunci, con un percorso adatto al periodo invernale con tanta pianura e poco dislivello, organizzata dalla asd Normanni Team di Carinaro (Caserta).

"In queste manifestazioni - ricorda il presidente Melito - non ci sono vincitori e classifiche di arrivo, gli ultimi sono come i primi. Tutti i partecipanti sono persone che si mettono in gioco con sè stessi, per condividere e conoscere i posti bellissimi della nostra penisola. Esiste solo una classifica generale che si può conquistare macinando più chilometri possibili".

Il prossimo obiettivo del Team Audax è la partecipazione della randonnée di San Giovanni Rotondo, il 1° marzo, con un percorso di 200 km. con 3000 metri di dislivello.