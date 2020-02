Vasto Basket: è Plamen Stefanov il nuovo acquisto dei biancorossi

Classe 2000, fisico longilineo, 190 cm di altezza: è Plamen Stefanov, play-guardia di nazionalità bulgara, il nuovo acquisto della Vasto Basket. La società ha comunicato di avere acquistato, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del giocatore.

Proveniente dalla Spartak Pleven, squadra bulgara partecipante al campionato della prima lega del Paese, Stefanov spalleggerà il reparto dei piccoli. L’atleta, per la prima volta in Italia, è atterrato ieri a Fiumicino, e si è subito aggregato ai nuovi compagni per iniziare l’esperienza con la nuova squadra.

Dopo l’addio di Fabio Lovatti, che dal 30 gennaio scorso non è più un giocatore della Vasto Basket, e in attesa del transfer internazionale, la società si augura di "poter vedere quanto prima Stefanov a disposizione di coach Mike Del Vecchio".