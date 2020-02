Trofeo delle Cinture: Luigi Alfieri torna sul ring in Sardegna

È tempo di tornare sul ring per Luigi Alfieri. Il 24enne pugile vastese il prossimo 22 febbraio sarà impegnato a Porto Torres, in Sardegna, per affrontare Andrea Saba nella semifinale del Trofeo delle Cinture WBI-FPI. Con l'eventuale passaggio nella finale del torneo organizzato sotto l'egida della federazione pugilistica si combatterebbe per la conquista della cintura WBI-FPI e la possibilità di qualificarsi direttamente per la scalata al titolo italiano.

Nel palasporto Alberto Mura di Porto Torres andrà in scena la Se.Sa Boxing Night, con l'esibizione dei giovani della società sarda, dieci match dilettantistici e l'incontro pro tra Andrea Aroni e Petru Chiochiu. Il cloi della serata sarà l'incontro della categoria pesi welter al limite dei 66,700 tra Alfieri e il pugile di casa Andrea Saba, con una buona esperienza e diversi incontri vinti tra i pro.

Per Alfieri sarà il terzo match tra i professionisti, dopo le due vittorie ottenute contro Luigi Mantegna [LEGGI] e Giuseppe Rauso [LEGGI]. Con il sostegno del suo team, i tecnici Domenico Urbano e Alfredo Campitelli e il preparatore fisico Andrea Ialacci, il pugile vastese sta preparando al meglio anche questo appuntamento, con la speranza di tornare vincitore dalla spedizione in terra sarda.