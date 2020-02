Roberto Buzzelli nella storia dell’ospedale San Pio: intitolato il reparto di cui era primario

Dalle 11 di oggi, il nome di Roberto Buzzelli è impresso in modo indelebile sulla storia della sanità del Vastese. Intolato al primario morto a settembre in un incidente stradale il reparto che dirigeva con passione, competenza e umanità.

Cerimonia semplice, ma toccante. Troppo stretto il corridoio per contenere colleghi, amici, ex pazienti e rappresentanti istituzionali che non sono mancati alla commemorazione. "Signore, non ti chiediamo perché ce l'hai tolto, ma ti ringraziamo per il tempo che ce l'hai donato": il sindaco di Vasto, Francesco Menna, cita una frase di Sant'Agostino per esprimere la stima di un'intera città. A rappresentare le istituzioni, gli assessori regionali Nicoletta Verì e Nicola Campitelli, i consiglieri regionali Silvio Paolucci e Pietro Smargiassi, il vicesindaco, Giuseppe Forte, e diversi assessori e consiglieri comunali. Ma, soprattutto, ci sono tante persone che Roberto Buzzelli lo hanno amato.

Commossi i familiari, a cominciare dai figli, Roberta e Guido: