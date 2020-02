Il cuore dei familiari di Buzzelli: donati macchinari all’ospedale di Vasto

Roberto Buzzelli non ha dato solo la sua vita lavorativa all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, ma anche i macchinari della suo studio. La donazione è stata voluta dai familiari del primario di Otorinolaringoiatria morto a luglio in un incidente stradale all'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello.

I figli, Roberta e Guido, insieme alla loro mamma Patrizia, "hanno voluto rendere ancora più solido il legame con l'unità operativa donando le attrezzature in dotazione allo studio privato di Buzzelli", fa sapere l'ufficio stampa della Asl. "Un gesto di generosità destinato a mantenere viva nel tempo la memoria di un medico e un uomo che manca a tutti" e che, "come ha ricordato Nicola Di Marco, già primario della Cardiologia, resterà uno dei simboli più veri e autentici dell'ospedale". "Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, ha rappresentato la convinta e immediata disponibilità dell'Azienda ad aderire alla volontà espressa dai Consigli comunali di Vasto e Ortona (di cui Buzzelli era originario) di onorare la memoria del primario con un gesto concreto".