Bandiera verde, premiate 10 località abruzzesi. Per Vasto Marina è l’11ª consecutiva

Sono 10 le spiagge abruzzesi a misura di bambino. I pediatri hanno assegnato anche quest'anno le Bandiere verdi alle località turistiche italiane, spagnole e romene ideali per il relax dei più piccini: sono 144 i comuni premiati.

Il vessillo sventolerà nell'estate 2020 sugli arenili di Alba Adriatica, Giulianova, Montesilvano, Spiaggia dei Saraceni-Ortona, Pescara, Pineto-Torre Cerrano, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Tortoreto e Vasto Marina.

Giulianova, Montesilvano e Vasto Marina è l'undicesimo anno consecutivo: il primo riconoscimento lo hanno ricevuto nel 2010.

In testa alla graduatoria, stilata da 2262 pediatri, c'è la Calabria con 18 Bandiere verdi, seguita da Sicilia e Sardegna con 16 e dalla Puglia con 13.

I requisiti: "Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi", spiega all'Adnkronos Italo Farnetani, ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta. "La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 giugno ad Alba Adriatica".