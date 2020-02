"San Salvo in rosa", una serie di eventi per accogliere la carovana del Giro d’Italia

Inno nazionale, musica a palla, coriandoli e maxi schermo per entrare già nel clima rosa. Presentazione in grande stile quella che l'amministazione comunale sansalvese ha scelto per la serie di eventi che accompagnerà l'attesa del Giro d'Italia, la cui tappa partirà dalla marina il prossimo 18 maggio.

Musica e sport è l'abbinamento che contraddistinguerà i tanti eventi in programma che in città con il coinvolgimento delle attività sportive e commerciali della città. "Ci saranno tantissimi Paesi collegati – ha detto l'assessore allo sport Tonino Marcello – per questo bisogna fare squadra e far vedere a tutto il mondo che bella comunità siamo". Concetto, questo, ripreso anche dal sindaco Tiziana Magnacca: "Anche il ciclismo è uno sport di squadra e dobbiamo prendere esempio".

Si comincerà quindi il 17 maggio con la "Notte in Rosa", un corposo programma di eventi dedicati allo sport e all'intrattenimento che inizierà alle 18.00; alle 19.00, il centro storico sarà interamente dipinto da luci rosa che si accenderanno in attesa dell'arrivo della carovana previsto per il giorno successivo. Nelle piazze piazze principali del centro cittadino saranno allestiti campi calcetto a tre, mini volley, street basket e arrampicata.

In serata, spazio alla musica con alcuni dei conduttori radiofonici di maggior successo: da Virgin Radio Ringo, una delle voci più amate del mondo della radio, poi Roberto Ferrari anima della trasmissione "Ciao Belli" su Radio Deejay e Pippo Palmieri noto per il seguitissimo show radiofonico "Lo Zoo di 105" in onda su Radio 105.

Per l'occasione, Antonio Cane (scelto dall'amministrazione come coordinatore dei vari eventi) ha invitato tutte le attività sportive a partecipare con i propri stand e le proprie iniziative (non ci saranno tasse da pagare per l'occupazione di suolo pubblico) e quelle commerciali a restare aperte fino alla mezzanotte. Nei due giorni di festa non mancherà lo spazio per il gusto con l'allestimento dello street food.

Presente in conferenza stampa anche Anna Scarano del laboratorio creativo "Polvere di Stelle". La loro installazione caratterizzerà il centro sansalvese nei giorni precedenti la partenza della tappa: una riproduzione di grandi dimensioni del trofeo "Senza fine" si animerà pedalando su una bicicletta facente parte dell'installazione.