Vento forte: alberi si spezzano e tegole cadono per strada, pompieri al lavoro in tutto il Vastese

Gli alberi si spezzano e le tegole precipitano. Per fortuna nessun ferito, ma il vento teso che da ieri spazza l'Abruzzo sta causando molti danni nel Vastese, su cui nelle scorse ore si sono abbattute anche pioggia e grandine.

I vigili del fuoco di Vasto sono intervenuti a Monteodorisio e a Pollutri per liberare le strade da rami e tronchi buttati giù dalle raffiche. Ieri l'associazione meteorologica Aq caput frigoris ha registrato le folate più intense sul Gran Sasso, dove il vento ha raggiunto i 175 chilometri orari. In provincia di Chieti, ad Atessa 91 chilometri orari, 88 nel capoluogo.

Pompieri di Vasto impegnati a Gissi per rimuovere non solo alberi, ma anche tegole cadute dai tetti e mettere in sicurezza le relative arree circostanti. Ieri tetti scoperchiati a Carpineto, in contrada Policorvo [LEGGI].

Stamani, alle 9.19, al 115 è arrivata anche una telefonata da Cupello: in una casa di via Vittorio Veneto un corto circuito, partito dalla lavastoviglie, aveva innescato un incendio. L'intervento dei pompieri è durato circa mezz'ora. Danneggiati i mobili della cucina e annerito l'appartamento.