Rami spezzati dal forte vento: chiusa per precauzione la villa comunale

A causa del forte vento, che in queste ore sta creando diversi disagi nel territorio, questa mattina si sono spezzati alcuni rami degli alberi della villa comunale. Le zone interessate sono state messe in sicurezza dagli operai comunali ma, per evitare ulteriori complicazioni, il sindaco Francesco Menna ha disposto la chiusura della villa.

"L’ordinanza - spiega una nota del Municipio - è stata emessa poiché a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse si potrebbero determinare ulteriori situazioni di pericolo, e per la necessità di svolgere i lavori di rimozione dei rami e la messa in sicurezza dell’area. La villa comunale sarà riaperta al completamento degli interventi".