Ottima prova e nuovo record personale nella mezza maratona per Nicolino "Zuzù" Catalano

Ritorno in gara con un nuovo record personale sulla mezza maratona per Nicolino "Zuzù" Catalano che, alla Bergamo 21 Half Marathon del 2 febbraio, ha tagliato il traguardo in 1h15'52''. Per lui 18° posizione assoluta e 2° posto di categoria.

La maratona, che è giunta all'ottava edizione e ha registrato il record dei partecipanti, è una delle tre prove della Bergamo City Run, e si è svolta sul nuovo percorso interamente disegnato in Città Bassa. Nel corso della manifestazione, gli atleti hanno partecipato anche alla velocissima 10 chilometri (competitiva e non), e alla Sonnen Relay 3x7km (non competitiva).