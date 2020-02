Il canottaggio abruzzese si tinge di rosa: nasce la Rowing Team

Si chiama Rowing Team e ha una connotazione tutta al femminile la nuova associazione di canottaggio che vedremo remare nelle acque abruzzesi. L’associazione, affiliata alla FICSF (Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso), quindi al CONI, conta 4 allenatori federali.

“La passione per la voga che ci accomuna da anni ed una grande amicizia – commenta il presidente Doriana Cavoto – sono stati l’input per dare vita a questa realtà che consentirà di coniugare l’agonismo con l’amore per la natura. Uno sport di mare che si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio avvicinando adulti e ragazzi alle nostre coste”.

In pochi mesi, grazie al contributo di soci e sponsor, l’associazione è riuscita ad acquistare due Gozzi Nazionali (imbarcazioni a 4 remi) ed avrà modo di partecipare alla stagione agonistica 2020, competizione a livello nazionale che, come sottolinea il presidente, “sarà una grande vetrina per l’intero territorio”.

La componente agonistica fa parte del più ampio progetto Vog@ d’@mare che prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio con la formazione di squadre juniores (sia maschili che femminili) e la promozione di eventi di beneficienza.

Per conoscere le iniziative della Rowing Team, è possibile consultare la pagina Facebook.