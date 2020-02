Iannone: confermata la sospensione ma la Fim analizza le prove della difesa

Andrea Iannone resta sospeso dopo l'accusa di doping della Fim ma sembrano esserci sviluppi positivi nella vicenda. Nell'udienza di ieri a Ginevra, infatti, il suo avvocato difensore, Antonio De Rensis, ha presentato una prova che conforta la tesi difensiva, quella della positività per una contaminazione alimentare dovuta a delle carne mangiata in Malesia.

Iannone, come ha spiegato De Rensis a Sky Sport, si è sottoposto volontariamente al test del capello il 9 gennaio al centro regionale antidoping di Torino con i dati analizzati dal professor Alberto Salomone. "L'esame copre un periodo che va da gennaio 2020 retroattivamente fino a settembre 2019 ed è risultato completamente negativo alla sostanza del drostanolone, il metabolita ritrovato in una misura assolutamente esigua".

La tesi dell'accusa è che la presenza esigua "poteva essere o la coda di un ciclo di steroidi o una contaminazione alimentare, è difficile che sia una coda. Se il 3 novembre è stato ritrovato questo metabolita e a ottobre e settembre non ci sono tracce, evidentemente si tratta di contaminazione alimentare".

La federazione ora ha cinque giorni di tempo per studiare le carte prodotte dalla difesa di Iannone a cui saranno concessi ulteriori dieci giorni per ulteriori deduzioni. Ad un mese dall'inizio della stagione 2020 e con l'Aprilia impegnata, come tutte le altre case motociclistiche, nei test invernali a Sepang, il non poter salire in sella è penalizzante per uno Iannone che, in merito a questa vicenda, si è sempre detto sereno. C'è da attendere ancora per sapere se le prove presentate ieri a Ginevra porteranno i giudici ad annullare la squalifica e permettere al pilota vastese di riprendere la sua attività.