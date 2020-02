Futsal Vasto: vincono i ragazzi dell’under 17, sconfitte per under 19 e under 15

Campionato under 17 | Futsal Vasto - Tombesi Ortona 4-1

Nonostante una fase difensiva non impeccabile, i ragazzi di mister Porfirio battono Ortona e conquistano altri tre punti in classifica. Nel primo tempo i biancorossi si portano avanti con le reti di Notarangelo e Laganella. Nella ripresa segnano subito gli ospiti ma i vastesi non si fanno intimorire e chiudono sul 4-1 con i gol di Coppola e Laganella.

Campionato nazionale under 19 | Celano - Futsal Vasto 4-2

Niente da fare per la squadra di mister Giacomucci in terra marsicana. Dopo un primo tempo giocato in equilbrio i vastesi subiscono due gol in un minuto. Nella ripresa segna subito Laccetti ma la rimonta non si completa perchè i padroni di casa segnano ancora chiudendo poi sul 4-2 con cui termina la partita. Giovedì turno infrasettimanale per i biancorossi che ospiteranno il Pescara C5 al PalaSalesiani.

Campionato under 17 | Castellamare Pescara - Futsal Vasto 7-2

Trasferta amara a Pescara per i baby biancorossi di mister Trapani che, nel primo tempo, vanno sotto 3-1. Nella ripresa i vastesi non riescono a cambiare marcia per tentare una rimonta e così la sfida si chiude sul 7-2. Per il Futsal Vasto reti di Brettone e Rossi.