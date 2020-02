Vastesi al programma di Bonolis: Paola e Giuseppe ad "Avanti un altro"

Una coppia vastese ad Avanti un altro.

Paola Falcucci, 40 anni, e il suo compagno, Giuseppe Gambucci, 34enne, sono stati tra i protagonisti del quiz condotto da Paolo Bonolis. Concorrente lei, accompagnatore lui.

Registrata oggi pomeriggio negli studi Titanus Elios di Roma, la puntata andrà in onda il 12 aprile su Canale 5.

Laureata in psicologia, Paola Falcucci a luglio è partita per Pescara, dove ha sostenuto e superato il provino organizzato in uno stabilimento balneare. "Giovedì scorso - racconta - sono stata contattata per partecipare alla registrazione di quattro puntate in due giorni. Nella seconda puntata di oggi ho giocato". La produzione Mediaset è tassativa: niente spoiler, i concorrenti non possono svelare in anticipo com'è andata.

Sulla strada del ritorno a Vasto, Paola dice di aver vissuto un'esperienza "divertente. Alla realizzazione del programma lavorano tante persone che si occupano di te, compresi gli abiti, che ti porti da casa, ma loro curano in modo particolare la tua immagine. Il maestro Luca Laurenti ci ha spronato a scrollarci di dosso l'emozione. È una persona simpatica".