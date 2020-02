La vastese Marika Forte nello staff dei massaggiatori di Sanremo

È iniziata domenica una bella esperienza professionale per Marika Forte, 20enne vastese selezionata nello staff di massaggiatori che curerà cantanti e ospiti del Festival di Sanremo. "Ho frequentato i corsi di massaggio sportivo, olistico e termale della scuola professionale Diabasi - racconta Marika a Zonalocale -. Nei mesi scorsi è stata fatta una selezione tra gli allievi della scuola per partecipare a Sanremo e io sono stata scelta". Degli oltre 100 candidati sono stati selezionati in 24 che, da domenica, hanno iniziato il loro lavoro nella città dei fiori.

"Il mio è un percorso formativo molto interessante e questa è per me una bella occasione". Lo staff di massaggiatori e massaggiatrici sarà con le sue postazioni nel prestigioso Hotel Miramare pronto a mettersi a disposizione dei partecipanti al Festival della canzone italiana. "I ritmi sono serrati - aggiunge la giovane vastese - ma è un'esperienza unica nel suo genere e sono contenta di essere qui".

Nei primi giorni a Sanremo Marika ha già avuto l'occasione di incrociare alcuni dei protagonisti del Festival. "Saremo qui fino a domenica prossima con tutto lo staff. Questa è una tappa importante nel mio percorso formativo e professionale e mi auguro di poter ricevere molto da questa esperienza".