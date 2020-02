Incendi, soccorsi e prevenzione: nel 2019 oltre 1400 interventi per i vigili del fuoco di Vasto

Sono stati 1440 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del distaccamento di Vasto nel 2019. È un servizio garantito 7 giorni su 7, per tutta la giornata, quello garantito dagli uomini della caserma di via Madonna dell'Asilo che, assegnati ai quattro turni, sono operativi durante tutte le 24 ore della giornata. Sono 29 i Comuni della provincia di Chieti su cui ha competenza il distaccamento di Vasto guidato da Mario Di Domenico con un territorio che si estende dal confine con il Molise a quello con la Val di Sangro.

Dal report elaborato dal comando provinciale di Chieti si può fare un'analisi sull'attività operativa svolta dai vigili del fuoco vastesi. L'anno scorso sono state ben 517 le uscite per lo spegnimento di incendi. Di questi ben 137 hanno riguardato aree boschive mentre sono stati 44 gli interventi per lo spegnimento dei roghi, di diversa natura, che hanno interessato autovetture e autocarri. Nel 2019 c'è stato l'incendio di un capannone e sono stati 8 gli interventi per lo spegnimento di incendi - di diversa gravità - in abitazioni private. Nove sono stati gli interventi per allagamenti.

Tra i compiti assegnati ai vigili del fuoco c'è quello del soccorso alle persone. L'intervento dei pompieri è stato richiesto per 44 incidenti stradali mentre sono stati 72 gli interventi per prestare soccorso a persone in pericolo. In 59 casi i vigili del fuoco hanno soccorso persone rimaste in ascensori bloccati. Rilevante anche l'attività riguardante gli animali, con 38 salvataggi e 74 bonifiche di favi di grossi insetti che avrebbero potuto arrecare danno alle persone.

Nel dettaglio degli interventi si rilevano anche 41 messe in sicurezza dopo fighe di gas e 31 verifiche su dissesti strutturali. C'è poi una parte di attività operativa di diverso genere, svolta anche in supporto alle forze dell'ordine e agli altri enti del territorio.

Complessivamente, nel 2019, c'è stata una media di circa 4 interventi al giorno per rispondere alle chiamate arrivate al 115. È costante anche l'attività volta alla prevenzione e alla diffusione delle buone pratiche, con incontri nelle scuole e nelle sedi di diverse associazioni con la partecipazione di rappresentanti del distaccamento. E poi la caserma di via Madonna dell'Asilo sempre le sue porte aperte alle scolaresche che vogliono conoscere da vicino l'attività dei vigili del fuoco. Tanti i bambini e ragazzi che hanno avuto la possibilità di visitare il distaccamento, osservare da vicino mezzi e dotazioni e scoprire come si svolge il lavoro dei vigili del fuoco.