Giovedì 6 febbraio l’intitolazione del reparto di otorinolaringoiatria a Roberto Buzzelli

Si svolgerà giovedì 6 febbraio la cerimonia di intitolazione del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Vasto a Roberto Buzzelli, primario del reparto scomparso la scorsa estate a seguito di un incidente stradale.

Alle 10.30 il personale del San Pio e i familiari del dottor Buzzelli si ritroveranno nel reparto dove lui per tanti anni ha lavorato con passione e professionalità e che, da giovedì, porterà per sempre il suo nome. Sarà il modo per ricordare, nel tempo, la figura di un uomo apprezzato dai colleghi e dai pazienti per le sue qualità professionali e umane.

L'iniziativa è stata portata avanti con grande comunione di intenti tra l'amministrazione comunale di Vasto - che aveva anche votato all'unanimità la proposta in consiglio - e dalla direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti.