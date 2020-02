Giorno della Memoria: l’internamento nel Vastese nei racconti di chi l’ha vissuto

"Riflettere sul quotidiano angosciante degli internati del Vastese che incontrava l'odissea di soldati dell' ex esercito italiano, di prigionieri alleati, di civili sfollati". È stato, per gli organizzatori dell'evento, questo lo scopo dell'incontro pubblico che si è tenuto il 1° febbraio a San Giovanni Lipioni sul tema: "Giorno della Memoria. Il beffardo internamento libero nel Vastese e i sentieri della libertà oltre il fiume Trigno. Spunti per una ricerca".

"È stato un appuntamento finalizzato ad ascoltare le testimonianze di chi c'era. Cittadini di Fresagrandinaria, Celenza sul Trigno e San Giovanni Lipioni che hanno raccontato l'internamento nel Vastese e in Germania. E rivivere, grazie al racconto, l'atmosfera di quell'ottobre, insolitamente caldo, che doveva segnare la liberazione degli internati del Vastese e dei borghi della valle del Trigno".