Torna il lancio dei sacchetti: i furbetti della differenziata sporcano Vasto Marina

Il lancio del sacchetto. Lo fanno coloro che non ne vogliono sapere di separare i rifiuti per consentirne il riciclo.

I furbetti della differenziata tornano a colpire a Vasto Marina. La foto pubblicata da Zonalocale è stata scattata nella tarda serata di ieri in via Puccini, a pochi metri dall'incrocio con la statale 16. Qualcuno è passato con l'automobile, ha abbassato il finestrino e si è disfatto dell'immondizia. Non è una novità. Prima del 20 giugno 2016, giorno in cui il Comune di Vasto ha avviato la raccolta differenziata nella località balneare, cassonetti e cestini del quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria erano sempre stracolmi di pattume indifferenziato. Proprio in via Puccini e lungo la vicina via Spalato venivano abbandonati anche scarti dell'edilizia e anche qualche water.

Tolti i cassonetti con l'avvio del porta a porta, sono rimasti gli incivili. I residenti chiedono alla polizia locale di installare le fototrappole: telecamere per incastrare i responsabili e multarli. Chi inquina rischia di dover pagare fino a 600 euro. Solo perché non ha voglia di differenziare l'immondizia che produce.