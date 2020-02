Tennis under 14: Michele Prisciantelli trionfa nel torneo Rodeo Winter di Sambuceto

Nel fine settimana la Cittadella dello Sport di Sambuceto ha ospitato un Torneo di tennis Rodeo Winter organizzato dalla SGT Sport. All'evento sportivo, riservato alle categorie Under 10-12-14-16 femminile e maschile, hanno partecipato 93 atleti. Tra questi anche 4 giovani tennisti del Circolo Tennis Vasto: Debora Castellano, Luca La Palombara, Alessandro Scalzo e Michele Prisciantelli, allievi dei maestri Licitra, Perpetua e Zullo, e autori di brillanti prestazioni.

Gradino più alto del podio per Michele Prisciantelli, classe 2006, nella categoria under 14 maschile. L’atleta, dopo essersi imposto su D’Emilio ai quarti di finale e su Diomedi in semifinale, ha vinto la finalissima contro Andrea Passeri in due set.

Ottimo secondo posto, nella categoria under 12 maschile, per Alessandro Scalzo, che, dopo le vittorie contro Candeloro ai quarti di finale e Pomilio in semifinale, ha ceduto in finale contro Tommaso Pagliaricci al terzo set.

Debora Castellano, nella categoria under 12 femminile si è arresa solo in semifinale sconfitta da Sara La Noce, mentre nella categoria under 12 maschile, Luca La Palombara, classe 2009, ha vinto la prima partita ed poi è stato sconfitto da Piermatteo per 5-3 4-2.