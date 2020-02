I vastesi dello snow volley ripartono dall’Armenia: al via l’European Tour

Dopo lunghi mesi di allenamenti è arrivato il momento per il Team Italia di snow volley di scendere in campo. La squadra azzurra formata dai tre vastesi Giorgio Amorosi, Massimo Di Risio e Antonio Sasso, dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione sulla neve è pronta per affrontare gli impegni del 2020. Il team quest'anno si è rinforzato con l'innesto del marchigiano Francesco Terranova con l'obiettivo di migliorare la qualità di gioco nelle competizioni che verranno affrontate. Si parte con la prima delle sette tappe dello European Tour che prende il via oggi a Tsakhkadzor in Armenia.

"Ci siamo allenati tanto e bene - spiega capitan Amorosi - perchè vogliamo migliorare quanto fatto la scorsa stagione. I punti conquistati l'anno scorso ci permettono di affrontare le prime competizioni partendo già dal tabellone principale e questo è un aspetto positivo. L'obiettivo minimo è migliorare il 4° posto ottenuto lo scorso anno a Sant Anton. Non sarà semplice perchè, vedendo i nomi dei partecipanti, il livello rispetto alla scorsa stagione è cresciuto".

Il movimento dello snow volley è in ascesa e se, nei primi tornei disputati sulla neve, si scendeva in campo per puro divertimento, ora la voglia di competizione è cresciuta e i tanti atleti coinvolti si preparano al meglio. "Ci siamo allenati tanto in palestra e in spiaggia, cercando di ricreare situazioni di gioco che ritroveremo in partita. Certo, poi la neve è sempre una grande incognita ma affrontiamo questo campionato con la giusta convinzione".

In Armenia, dove l'evento è vissuto come una grande festa, i giocatori azzurri sono stati impegnati anche all'evento dedicato ai bambini che, guidati dai giocatori più esperti, si sono messi alla prova sul campo da snow volley. Domani, martedì, si inizia con le sfide del main draw per poi andare avanti nel torneo. E, dopo l'Armenia, il Team Italia volerà in Georgia per la seconda tappa che si svolgerà a Bakuriani. Poi, il 21 marzo, si gioca in Slovacchia e, dal 6 all'8 marzo, la prima tappa italiana a Tarvisio.