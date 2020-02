Doppio impegno per la Podistica Vasto a Pescara e al trail di Mozzagrogna

Doppio impegno per gli atleti della Podistica Vasto in un fine settimana dalle temperature ancora miti che hanno favorito la partecipazione ad appuntamenti sportivi. Il presidente Daniele Altieri, Giovanni Viti, Nicolino Dario e Pierpaolo Del Casale hanno partecipato ieri, a Pescara, alla seconda prova del campionato di società regionale di corsa campestre di categoria senior.

Il percorso di gara, con i 10 km. da coprire in 8 giri, si snodava all'interno di una pineta risultando così ricco di cambi di direzione e impegnativo per gli atleti. I quattro vastesi hanno completato la loro prova con buoni riscontri cronometrici. Ancor meglio è andata al vastese Douglas Scarlato - tesserato per l'Aterno Pescara - che ha chiuso la gara in terza posizione assoluta.

Erano impegnati in un affascinante trail Tonino Baccalà, Davide Criti e Luigi Di Lello. I tre vastesi hanno preso parte alla "Tra Ville e Valli Winter Trail" disputatasi a Mozzagrogna.Il percorso sterrato di 17,5 km. si snodava tra vigneti e oliveti ma presentava diverse asperità che hanno messo a dura prova gli atleti. Anche dovendo affrontare la fatica i partecipanti hanno potuto il bel panorama dell'entroterra teatino.

I vastesi si sono fatti rispettare con Di Lello e Baccalà che si sono piazzati primo e secondo di categoria mentre Crici ha conquistato il 4° posto nella sua categoria.