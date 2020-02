Arti marziali, tre ori e un argento per Di Nella alla Mediterraneo Cup di Potenza

Tre ori e un argento. Dal Brasilian Jiu Jitsu Mediterraneo Cup, Alessandro Di Nella torna con quattro medaglie al collo.

L'atleta sansalvese della Tribe Jiu Jitsu di Pescara continua a mietere successi. "Sono state - racconta - lotte durissime a livello fisico e inizio a sentire i postumi".

I ringraziamenti "vanno al mitico maestro Pino Petrini, che crede sempre più in me, e a tutti i ragazzi di Tribe Jiu Jitsu Pescara per le dure lotte in palestra, ai miei ragazzi della Kosenjudo-bjj Athena health fit dance, che per la prima volta mi hanno seguito e spero possano iniziare a percorrere insieme a me la stessa strada, alla preparazione fisica di Stefano Silla, al maestro Roberto Petta per i consigli a bordo tatami".

"Alessandro Di Nella - commenta il maestro Pino Petrini - è la dimostrazione della passione per quest'arte e la voglia di emergere dalla massa. I sogni si possono realizzare, basta volerlo.

Con molta umiltà, Alessandro si è allenato costantemente partecipando a tutte le competizioni. Oggi i risultati vengono fuori. Il gruppo ha contribuito molto a questo percorso. Tutte le lotte affrontate in palestra sono state importanti".