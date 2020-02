La Vasto Basket rialza la testa: i biancorossi battono l’Unibasket Lanciano

La Ge.Vi. Vasto Basket rialza la testa e torna al successo dopo cinque sconfitte di fila che hanno risucchiato i biancorossi nella zona playout del campionato di serie C Gold. La vittoria che riporta punti e morale in casa vastese arriva in una sfida non banale, il derby con l'Unibasket Lanciano quarta forza del campionato. Di Tizio e compagni, pur dovendo far fronte a tante difficoltà, hanno messo sul parquet cuore e carattere riuscendo a imporsi per 81-62 al termine di 40 minuti ad alta intensità. Per coach Del Vecchio, dopo l'esordio amaro di una settimana fa a Perugia, è il primo successo in terra vastese.

Nel primo quarto le due squadre si sono equivalse, con i frentani capaci di tenere la testa davanti in chiusura sul 12-11. In avvio di secondo quarto c'è la tripla di Ucci che vale un sorpasso che i lancianesi non riusciranno più a ribaltare. I padroni di casa difendono bene e segnano con una certa frequenza e, prima del rientro negli spogliatoi, Oluic mette a segno i canestri del +10. Coach Del Vecchio può contare su appena sei giocatori da far ruotare ma tutti rispondono presente e danno il loro contributo, punto dopo punto, per incrementare il vantaggio che sale anche sul +20. Alla sirena finale il tabellone dice 81-62, una vittoria netta e convincente per i vastesi che vedono ben cinque giocatori chiudere in doppia cifra a testimonianza della prova corale disputata.

La Vasto Basket sale a quota 14 punti in classifica, agganciando temporaneamente San Benedetto e iniziando la sua risalita per poter raggiungere l'obiettivo della salvezza tranquilla. Domenica prossima Di Tizio sono attesi da un altro derby, quello in casa del Magic Chieti.

Ge.Vi. Vasto Basket - Unibasket Lanciano 81-62 (11-12/37-27/55-43/81-62)

Vasto: Marino 10, Di Tizio 15, Ucci 10, Oluic 24, Peluso G. 9, Brajkovic 13, Campagna ne, Delle Donne ne, Maggi ne, Peluso A. ne Coach: Del Vecchio

Lanciano: Agostinone 4, Ranitovic 8, D’Eustachio F. 2, Martelli 8, Martino 14, D’Eustachio L. ne, Maralossoudabangadata 2, Cukinas 10, Mordini 0, Bantsevich ne, Nikoci 14. Coach: Orà