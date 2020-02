Esordio vincente per mister Silva: la Vastese vince in rimonta con la Sangiustese

Esordio vincente per Massimo Silva che martedì ha preso il posto di Marco Amelia sulla panchina della Vastese. I biancorossi tornano al successo nella sfida giocata a Civitanova Marche contro la Sangiustese e tornano a casa con tre punti preziosi per la classifica ma soprattuto per il morale.

Nel primo tempo c'è un botta e risposta nel giro di due minuti tra le due squadre. Al vantaggio marchigiano di Palladini, al 28', risponde Palumbo al 30'. La squadra di casa resta anche in dieci uomini, al 43', per l'espulsione di Buonavantura. Nella ripresa la Vastese va a caccia del successo e la rete che decide la partita arriva al 20' e porta la firma di Ribeiro Dos Santos, da lungo a secco e oggi match winner. Il punteggio non cambia più e, al triplice fischio dell'arbitro, c'è la gioia dei biancorossi per il ritorno al successo.

Domenica prossima la Vastese ospiterà all'Aragona la Jesina ultima in classifica.

Sangiustese - Vastese 1-2

Sangiustese: Chiodini, Pandolfi, Fabbri, Proesmans, Scognamiglio, Basconi, Romano, Guadagno, Mingiano, Buonaventura, Palladini. Panchina: Raccio, Zannini, Siciliano, Ercoli, Dell'Aquila, Boschetti, Pomiro, Bambozzi, Bardeggia. Allenatore: Campedelli

Vastese: Di Rienzo, Pompei, Di Filippo, Pollace, Palumbo, Dos Santos, Pizzutelli, Montanaro, Cardinale, Bardini F., Esposito V. Panchina: Costantino, Valerio, Grasso, Ruzzi, Zinni, Ravanelli, Altobelli, Minutolo, Pili. Allenatore: Silva

Arbitro: Campagni di Firenze (De Chirico di Molfetta e Schirinzi di Casarano)

La 22ª giornata

Chieti - Matelica 1-3

Atl. Terme Fiuggi - Atl. Porto Sant'Elpidio 0-0

Cattolica - Montegranaro 1-0

Campobasso - Pineto 3-3

Jesina - Avezzano 0-1

Real Giulianova - O. Agnonese 0-1

SN Notaresco - Recanatese 2-2

Sangiustese - Vastese 1-2

Vastogirardi - Tolentino 1-3

La classifica: 51 SN Notaresco; 45 Matelica; 42 Campobasso; 41 Recanatese; 36 O. Agnonese; 35 Pineto; 33 Vastese; 31 Montegiorgio; 30 Atl. Terme Fiuggi; 29 Vastogirardi; 28 Tolentino; 27 Atl. Porto Sant'Elpidio; 21 Real Giulianova; 20 Sangiustese; 19 Avezzano; 18 Cattolica; 17 Chieti; 12 Jesina.